Pedro Nuno quer ser ouvido pelo Ministério Público antes das eleições

Pedro Nuno Santos quer ser ouvido pelo Ministério Público o mais depressa possível. O líder do PS pretende clarificar o processo da compra das casas de Lisboa e Montemor antes da campanha eleitoral. Numa visita a um lar de idosos, o secretário-geral do PS anunciou que vai entregar o requerimento já na próxima semana e voltou a recusar qualquer comparação com a situação que envolve o primeiro-ministro.