Pedro Nuno Santos deixa oficialmente liderança do PS. E lugar no Parlamento? "Ainda não decidi"

Pedro Nuno Santos deixou este sábado o cargo de secretário-geral do PS. O ex-líder socialista ainda não decidiu se vai assumir o lugar de deputado no Parlamento. Já sobre o futuro do partido defende uma reflexão sobre o resultado eleitoral, mesmo que se avance já para eleições internas, e não muda de opinião sobre o que pensa da aproximação do PS a Luís Montenegro.