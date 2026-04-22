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Pedro Nuno Santos não poupa nas críticas ao Governo e está de volta para combater um Governo "mediocre"

Pedro Nuno Santos voltou esta quarta-feira ao Parlamento e diz que o fez porque "todos" são poucos para combater um governo "medíocre". O ex-líder do PS admite que nunca será adepto da estratégia de José Luís Carneiro, mas diz que tem mais respeito por ele do que pelos "taticistas" dentro do PS que estão à espera de uma subida da esquerda para avançarem para a liderança do partido

  • Gonçalo Cabral
    Gonçalo Nuno Cabral
Há 47 min
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