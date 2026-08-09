Peixe-aranha ou alforreca: sabe o que fazer se for picado na praia?

Estamos em tempo de férias e de praia, mas nem tudo é tranquilidade. Há sempre o receio de uma picada de peixe-aranha ou de alforreca.

E nem sempre é fácil saber o que fazer nestes casos, até porque não faltam mitos sobre supostas curas. Nós ajudamos a esclarecer.

Um dos maiores receios são as picadas de peixe-aranha, que se esconde na areia. Também as alforrecas podem causar bastante desconforto, embora este ano não estejam a aparecer com tanta frequência no Algarve.

Ainda assim, sabe o que deve fazer se for picado?