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Pensava-se que esta central pudesse fornecer 15% das necessidades elétricas de Cuba, mas o projeto ambicioso está agora em ruínas

Em Cuba, a população enfrenta cortes de eletricidade cada vez mais frequentes devido à escassez de energia, mas há uma alternativa que poderia ser uma rampa de salvação para os cubanos que vivem às escuras. No país há uma central nuclear. Foi financiada pela União Soviética, mas nunca foi concluída. A reportagem é da CNN Internacional.

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Há 1h e 42min
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