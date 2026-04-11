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"Percebemos que o nascimento estava iminente e parámos a ambulância": Chama-se Beatriz e nasceu a caminho do hospital de Viseu

Beatriz decidiu chegar mais cedo do que o previsto e acabou por nascer numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Tondela. Com 36 semanas de gestação e cerca de 3 quilos, a bebé não esperou pela chegada ao Hospital de Viseu, protagonizando um momento emocionante para a família e para a equipa de socorro que assistiu ao parto.

  • Francisca Genésio
    Francisca Genésio
Há 30 min
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