Com as altas temperaturas no país, aumentam os sintomas de uma condição que afeta 35% da população portuguesa, sobretudo as mulheres. Trata-se da Doença Venosa Crónica, mais conhecida por “pernas cansadas”. O cirurgião vascular Sérgio Silva explica, no Diário da Manhã desta quinta-feira, em que é que este problema consiste.