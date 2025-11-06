PJ alerta. Menores são abordados em plataformas de jogos e "rapidamente ficam à mercê de agressores sexuais online"

A Polícia Judiciária está preocupada com o aumento de crimes sexuais contra menores na internet, como explica à TVI/CNN Portugal a inspetora-chefe Carla Costa, da unidade de cibercrime e crimes sexuais online. Muitas crianças são abordadas em plataformas de jogos, como o Roblox, e aliciadas a partilhar conteúdos íntimos através do WhatsApp ou Telegram. Carolina Soares, gestora da Linha Internet Segura da APAV, revela que este ano as denúncias de crimes já mais do que duplicaram.