A Polícia Judiciária está preocupada com o aumento de crimes sexuais contra menores na internet, como explica à TVI/CNN Portugal a inspetora-chefe Carla Costa, da unidade de cibercrime e crimes sexuais online. Muitas crianças são abordadas em plataformas de jogos, como o Roblox, e aliciadas a partilhar conteúdos íntimos através do WhatsApp ou Telegram. Carolina Soares, gestora da Linha Internet Segura da APAV, revela que este ano as denúncias de crimes já mais do que duplicaram.
PJ alerta. Menores são abordados em plataformas de jogos e "rapidamente ficam à mercê de agressores sexuais online"
Margarida Neves de Sousa
Há 2h e 0min