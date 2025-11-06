VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

PJ alerta. Menores são abordados em plataformas de jogos e "rapidamente ficam à mercê de agressores sexuais online"

A Polícia Judiciária está preocupada com o aumento de crimes sexuais contra menores na internet, como explica à TVI/CNN Portugal a inspetora-chefe Carla Costa, da unidade de cibercrime e crimes sexuais online. Muitas crianças são abordadas em plataformas de jogos, como o Roblox, e aliciadas a partilhar conteúdos íntimos através do WhatsApp ou Telegram. Carolina Soares, gestora da Linha Internet Segura da APAV, revela que este ano as denúncias de crimes já mais do que duplicaram.

  • Margarida Neves de Sousa
    Margarida Neves de Sousa
Há 2h e 0min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Lisboa, Oeiras, Sintra e mais: vários concelhos vão ter cortes de eletricidade durante o fim de semana

Hoje às 13:33
1
01:59

Homem mata mulher à facada em plena via pública no Porto

Há 1h e 36min
2
02:36

Tem 48 anos e há 32 que entra e sai da prisão: reclusa de Tires em choque com guardas prisionais

Hoje às 14:49
3
00:53

Imagens mostram agressões violentas entre alunas de escola em Amarante

Ontem às 14:11
4
15:14

"Chegámos a um ponto em que a situação na saúde parece insustentável": 5.ª Coluna na íntegra

Há 1h e 11min
5
01:38

"É assim que vivemos aqui". Soldados ucranianos queixam-se da falta de pessoal para resistir em Pokrovsk

Hoje às 14:48
6
01:52

Homem assassinado em Alcobaça por ciúmes. Suspeito entregou-se à GNR

Ontem às 21:37
7
01:45

PJ faz buscas à construtora Verdasca e à Câmara de Ourém por suspeitas de crimes ambientais

Ontem às 21:42
8

Acidente grave na A4 corta trânsito nos dois sentidos para aterragem de helicóptero do INEM

Hoje às 08:33
9

Eurodreams: conheça a chave desta quinta-feira

Há 3h e 17min
10

Homem mata vizinho em Alcobaça por acreditar que era amante da mulher

Hoje às 12:36
11
02:40

No maior bairro de habitação social de Lisboa trabalhar já não chega para escapar à pobreza

Ontem às 21:41
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:36

Tem 48 anos e há 32 que entra e sai da prisão: reclusa de Tires em choque com guardas prisionais

Hoje às 14:49

Cortes de eletricidade em Lisboa, Oeiras e Sintra: saiba quando e onde

Hoje às 13:33

Homem mata vizinho em Alcobaça por acreditar que era amante da mulher

Hoje às 12:36
02:50

Alegados guias turísticos intimidam visitantes e assaltam viaturas em Sintra

Hoje às 13:58

Mulher em estado grave após intoxicação por monóxido de carbono em Ervedosa do Douro

Hoje às 12:39

Jovem de 17 anos abusou de menino de seis anos em casa em 2024. Caso foi denunciado pela mãe durante terapia

Hoje às 12:35
01:29

O pior já passou, mas chuva volta na sexta-feira

Ontem às 21:09
00:53

Agressões violentas entre alunas em Amarante revoltam pais

Ontem às 14:11

Jovem de 17 anos baleado numa rua da Amadora

Ontem às 20:10
11:20

Exclusivo. Falta de médicos atrasa radioterapia no IPO e obriga Estado a gastar milhões no privado

Ontem às 20:54
02:40

No maior bairro de habitação social de Lisboa trabalhar já não chega para escapar à pobreza

Ontem às 21:41