PJ tenta identificar vítimas de Paulo Abreu dos Santos

A Polícia Judiciária está em campo para tentar descobrir as duas crianças portuguesas vítimas do antigo adjunto da ministra da justiça do último Governo de António Costa.

Paulo Abreu dos Santos teria imagens dos abusos de dois meninos em sua posse. A investigação procura também identificar outros pedófilos portugueses. O advogado é professor de Direito Comercial, na Universidade de Lisboa, e também aí se procuram eventuais queixas.

O diretor da Faculdade de Direito está a tratar da avaliação de 50 alunos, já que as frequências por corrigir não foram apreendidas pela Judiciária e continuam num envelope, na casa do advogado de 38 anos, detido na quinta-feira.

  Margarida Neves de Sousa
    Margarida Neves de Sousa
Há 52 min
