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PJ vai averiguar provas da existência de obras da Construbarcelos na casa do diretor financeiro da instituição

O Exclusivo voltou à rua onde tudo aconteceu e os vizinhos mostraram novas imagens que reforçam a ideia de que o diretor financeiro da PJ fez também obras com o empreiteiro da Construbarcelos. A carrinha da empresa serviu de estaleiro e esteve sempre parada em frente à casa de Álvaro Pires. Os próprios vizinhos asseguram ter visto o empreiteiro que tambem fez obras nos montes do ministro Luís Neves.

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