O Exclusivo voltou à rua onde tudo aconteceu e os vizinhos mostraram novas imagens que reforçam a ideia de que o diretor financeiro da PJ fez também obras com o empreiteiro da Construbarcelos. A carrinha da empresa serviu de estaleiro e esteve sempre parada em frente à casa de Álvaro Pires. Os próprios vizinhos asseguram ter visto o empreiteiro que tambem fez obras nos montes do ministro Luís Neves.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
PJ vai averiguar provas da existência de obras da Construbarcelos na casa do diretor financeiro da instituição
Há 1h e 7min