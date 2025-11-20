VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Plano de paz de Trump para a Ucrânia só tem uma penalização para a Rússia: "É parar a guerra quando está a ganhá-la"

Miguel Sousa Tavares considera que o novo plano de paz para a Ucrânia é "a tentativa mais séria" do presidente norte-americano para pôr fim ao conflito com a Rússia. Agora, diz o comentador, o presidente ucraniano tem uma escolha a fazer: "ou quer 
continuar a ter mortos ucranianos ou quer chegar a um mau acordo."

  • Miguel Sousa Tavares
    Miguel Sousa Tavares
Há 1h e 55min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Ia ao médico: a viagem de carro era de 25 km. Mas enganou-se, conduziu 2.000 km e acabou na Croácia

Ontem às 12:33
1

Polícia mata cão cego e surdo: autarca demite-se e cidade paga 432 mil euros ao tutor

Ontem às 12:30
2
02:00

Ar condicionado, salamandra ou lareira: qual a opção mais económica para poupar no inverno?

19 nov, 21:47
3

Médica campeã das receitas de Ozempic para falsos diabéticos sujeita a caução de 500 mil euros

Ontem às 17:35
4

Nuno Markl internado após sofrer AVC

Há 58 min
5

Mulher detida no Aeroporto de Lisboa com mais de 6kg de cocaína na bagagem

Ontem às 18:24
6
04:38

Após meses de investigação, PSP detém suspeito de liderar rede de tráfico na Amadora. A TVI acompanhou toda a operação

18 nov, 21:45
7

Casos de anafilaxia aumentam em Portugal mas desconhecimento é significativo

Ontem às 12:51
8
02:09

Exibiam armas, ameaçavam pessoas e disparavam para o ar: PSP detém cinco homens que espalhavam o pânico em Lisboa

19 nov, 21:48
9
03:12

"Só uma pessoa estragou a vida de muitas": julgamento de triplo homicídio em barbearia

Ontem às 15:42
10
01:28

Pânico no Montijo: restaurante cheio de clientes foi palco de duplo homicídio

17 nov, 20:50
11
08:51

"É importante alertar toda a população": cancro do pâncreas - factos fundamentais que devem ser conhecidos já

Ontem às 11:05
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Nuno Markl internado após sofrer AVC

Há 58 min

Confrontos na Cova da Moura: operação policial termina com disparos e pedradas

Há 2h e 50min
05:40

Exclusivo: documentos revelam fraude de 154 milhões, alegada extorsão e pressões na Operação Picoas/Altice

Ontem às 20:59
05:26

Não gaste dinheiro desnecessariamente nem passe frio - partilhe este conteúdo com a sua família

Ontem às 11:07

Ia ao médico: a viagem de carro era de 25 km. Mas enganou-se, conduziu 2.000 km e acabou na Croácia

Ontem às 12:33

Polícia mata cão cego e surdo: autarca demite-se e cidade paga 432 mil euros ao tutor

Ontem às 12:30
08:51

"É importante alertar toda a população": cancro do pâncreas - factos fundamentais que devem ser conhecidos já

Ontem às 11:05
02:29

Passava medicamentos a falsos diabéticos: apanharam a "campeã das receitas do Ozempic"

19 nov, 20:31
02:00

Ar condicionado, salamandra ou lareira: qual a opção mais económica para poupar no inverno?

19 nov, 21:47