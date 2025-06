Uma aplicação eletrónica capta sinais eletromagnéticos das plantas e transforma-os em música. Cada espécie emite sons únicos, e foi com manjericos, palmeiras e carvalhos que a Igreja da Foz do Porto recebeu um concerto fora do comum. Álvaro, músico e baterista dos "Trabalhadores do Comércio", dá voz ao que as plantas têm para dizer.