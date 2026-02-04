Podem utilizar o seu número de telefone para fazer chamadas de spam e arrecadam milhões de euros. Saiba o que é o spoofing

Numa altura em que é cada vez mais difícil distinguir a verdade da mentira, os cibercriminosos escolheram um novo método que lhes tem permitido arrecadar cerca de 800 milhões de euros por ano na Europa. O que fazem, já lhe pode ter acontecido. Usam as credenciais do Estado ou de particulares para exigirem pagamentos.

A maioria das vítimas cai no esquema porque os SMS que recebem vêm de entidades idóneas, como o SNS ou da Segurança Social. Só o Ministério Público recebe entre 30 a 40 mil queixas por ano.