VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Podemos dizer que o cancro é um doença cada vez mais crónica"

A Liga Portuguesa Contra o Cancro angariou mais de dois milhões de euros no peditório deste ano, entre 30 de outubro e 2 de novembro. Trata-se de um aumento de 6,4%, face ao período homólogo de 2024, numa altura em que também há mais pedidos de apoio. O presidente, Vítor Veloso, considera que "a literacia e conhecimentos de saúde, no que diz respeito ao cancro, são mais presentes em cada uma das pessoas"

Há 1h e 15min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Confrontos com armas e paus fazem vários feridos em Loures

Ontem às 22:24
1

Esclarecido o mistério: caso dos menores encontrados sozinhos em alojamento local envolve um adulto que "bebeu demasiado" e ficou a dormir no carro

Há 1h e 2min
2

Gasóleo ⬇️⬇️; gasolina ⬇️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

Há 2h e 59min
3
01:46

Assaltaram uma ourivesaria em Loures e ainda não foram apanhados

Ontem às 21:15
4

Toda a costa continental portuguesa sob avisos até domingo devido à ondulação

Hoje às 07:14
5
35:50

O debate entre Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo na íntegra

Ontem às 22:26
6

Três menores encontrados sozinhos em alojamento local em Matosinhos

Há 3h e 10min
7
02:00

Atropelamento seguido de fuga em Albufeira deixa jovem de 18 anos em estado grave

Ontem às 15:47
8

Incêndio deflagra em conduta de extração no Centro Comercial Vasco da Gama

Há 3h e 8min
9

Quatro pessoas baleadas esta madrugada. Uma acabou por morrer

30 nov, 10:18
10

Depressão Davide traz agitação marítima a Portugal continental

Há 3h e 32min
11

Especialista prevê "elefante branco" caso estação TGV de Gaia seja em Vilar do Paraíso

Hoje às 06:44
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Esclarecido o mistério: caso dos menores encontrados sozinhos em alojamento local envolve um adulto que "bebeu demasiado" e ficou a dormir no carro

Há 1h e 2min
04:50

"Há um verdadeiro perigo que ninguém percebe": nutricionista faz aviso aos jovens sobre as bebidas energéticas

Há 1h e 20min

Gasóleo ⬇️⬇️; gasolina ⬇️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

Há 2h e 59min

Bebé que foi retirada pela mãe do hospital de Gaia já foi entregue a uma instituição

Há 3h e 40min

Depressão Davide traz agitação marítima a Portugal continental

Há 3h e 32min

Confrontos com armas e paus fazem vários feridos em Loures

Ontem às 22:24
02:35

Simulavam acidentes de automóvel para burlarem idosos. Acabaram detidos

Ontem às 21:22

Incêndio deflagra em conduta de extração no Centro Comercial Vasco da Gama

Há 3h e 8min

Carris já tem um novo presidente

Hoje às 06:31

TAP cancela voos para o dia da greve geral

Ontem às 16:51

Porque fecham as estradas da Serra da Estrela quando neva?

3 dez, 08:00