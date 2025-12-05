"Podemos dizer que o cancro é um doença cada vez mais crónica"

A Liga Portuguesa Contra o Cancro angariou mais de dois milhões de euros no peditório deste ano, entre 30 de outubro e 2 de novembro. Trata-se de um aumento de 6,4%, face ao período homólogo de 2024, numa altura em que também há mais pedidos de apoio. O presidente, Vítor Veloso, considera que "a literacia e conhecimentos de saúde, no que diz respeito ao cancro, são mais presentes em cada uma das pessoas"