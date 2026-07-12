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Polémica a envolver ministro da Administração Interna e empreiteiro que trabalhou para a PJ chega à política

O ministro da Administração Interna está no centro da polémica depois de ter recorrido, para obras numa propriedade familiar em Odemira, ao mesmo empreiteiro que recebeu quase dois milhões de euros em contratos da Polícia Judiciária. A oposição exige esclarecimentos, o Chega já questionou o Governo e o PS, para já, não comenta o caso.

  • Vanessa Pereira
    Vanessa Pereira
Há 12 min
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