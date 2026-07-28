Polémica dos exames nacionais: ministro admite adiar início do novo ano letivo para dar "energia" aos professores

O ministro da Educação está a ponderar adiar o início do ano letivo do ensino secundário por uma semana. Tudo por causa da época especial de exames marcada para o início de setembro. Do lado das escolas há insatisfação, depois o anúncio do Governo sobre a compensação financeira para os professores que corrigem as provas: consideram que um euro por cada resposta classificada é um valor irrisório.