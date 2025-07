Polémica em Chaves: Câmara deu 370 mil euros para obras num clube de futebol que teimam em não aparecer

Quatro anos e 370 mil euros depois, as obras no complexo desportivo João Oliveira, em Vidago, continuam por arrancar. Apesar do sucesso do Vidago Futebol Clube no campeonato distrital, a vila debate-se com o atraso das intervenções prometidas. O Exclusivo da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) revelou os três contratos-programa de desenvolvimento desportivo assinados entre a Câmara Municipal de Chaves e o clube