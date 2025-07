Um homem de 49 anos, com um grave traumatismo craniano, demorou praticamente seis horas para ser transportado do hospital da Covilhã para Coimbra, porque os helicópteros do INEM não estão a funcionar à noite. O socorro aéreo está a ser assegurado pela Força Aérea, mas o helicóptero militar é um aparelho pesado e não consegue aterrar nos heliportos dos hospitais. Se os helicópteros do INEM estivessem a funcionar, o transporte teria demorado no máximo duas horas.