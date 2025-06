Polícia faz novas buscas por Maddie McCann em terreno com poços e casas devolutas

Decorreram esta manhã novas buscas por Madeleine McCann em Lagos. As autoridades procuram vestígios do cadáver ou alguma prova ligada à criança britânica, desaparecida há 18 anos. No terreno estão dezenas de elementos da Polícia Judiciária e da polícia alemã, que estão a passar a pente fino um terreno onde viveu Christian Brückner, o principal suspeito do desaparecimento da criança.