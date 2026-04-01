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Polícia Marítima e fuzileiros apreendem duas lanchas rápidas no Algarve

Duas lanchas de alta velocidade foram apreendidas pela Polícia Marítima, a sul do Algarve. Sete homens, que seguiam a bordo, foram detidos. As embarcações são idênticas às utilizadas pelos narcotraficantes.
 

  • Marisa Rodrigues
1 abr, 14:36
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