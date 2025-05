População de São Cipriano está sem receber cartas há três semanas

A população de São Cipriano, em Resende, está a contrair dívidas, junto de empresas de eletricidade e água, por não receberem as faturas para pagar o serviço. Há também utentes a faltarem a consultas por não receberem as convocatórias. O presidente da Junta de Freguesia diz que o problema com a correspondência já dura há três semanas.