Porto prepara entrega de 20 habitações a preços acessíveis após reabilitação financiada pelo PRR

Numa altura em que são anunciados mais financiamentos para a construção e reabilitação de casas, há boas notícias: no Porto, 20 habitações a preços acessíveis estão prestes a ser entregues. Os dois edifícios reabilitados estavam devolutos, e um deles chegou a ser um centro de saúde. Os dois projetos foram financiados pelo PRR, à semelhança de outras sete obras que ainda estão em curso.