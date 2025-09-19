VÍDEO SEGUINTE
Porto prepara entrega de 20 habitações a preços acessíveis após reabilitação financiada pelo PRR

Numa altura em que são anunciados mais financiamentos para a construção e reabilitação de casas, há boas notícias: no Porto, 20 habitações a preços acessíveis estão prestes a ser entregues. Os dois edifícios reabilitados estavam devolutos, e um deles chegou a ser um centro de saúde. Os dois projetos foram financiados pelo PRR, à semelhança de outras sete obras que ainda estão em curso.

  • Leonor Lazera Araújo
Há 44 min
