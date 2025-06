Há poucos lugares no mundo onde a areia e a água curam, e um deles é português. Em pleno Oceano Atlântico, com 11 km de comprimento e 6 km de largura, Porto Santo, que faz parte do arquipélago da Madeira, é conhecido como “a ilha dourada”. Uma ilha terapêutica que, ao longo dos séculos, escondeu princesas, foi saqueada por piratas e onde foi casar Cristóvão Colombo.