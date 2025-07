Portugal deverá reconhecer o Estado da Palestina em setembro

O Governo português prepara-se para reconhecer o Estado da Palestina no arranque da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, acompanhando o passo de outros países europeus indignados com a situação humanitária em Gaza. Antes da decisão final, o executivo quer ouvir o Presidente da República e os partidos com assento parlamentar. Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a prudência e sensatez do Governo em alinhar a posição com outros países.