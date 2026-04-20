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"Portugal e Espanha convergem no essencial: o mundo precisa de paz": primeira visita oficial de Seguro "ultrapassou expetativas"

Está concluída a primeira visita oficial ao estrangeiro do Presidente da República. Em Espanha, António José Seguro destacou o reforço das relações bilaterais, tanto ao nível político como pessoal. Em relação à política externa, num tempo de crise, o presidente evitou comentários que acentuassem a diferença de abordagem dos dois governos ibéricos

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