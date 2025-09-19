VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Portugal importa anualmente 15 mil próteses mamárias. A maior parte para cirurgias de aumento

As cirurgias mamárias têm cada vez mais procura em Portugal. Por ano, importam-se mais de 15 mil próteses, a maioria para realizar mamoplastias de aumento. No entanto, nem todas as cirurgias correm bem e podem provocar danos a curto ou médio prazo. Por isso, é importante saber de onde vem o problema: será da prótese, do médico ou de ambos? Ter toda a informação antes de entrar no bloco operatório é sempre o melhor remédio.

  • Francisca Genésio
    Francisca Genésio
Há 1h e 30min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 3h e 0min
1
05:25

Este cancro é pouco falado e "qualquer mulher na menopausa que comece a perder sangue deve procurar ajuda"

Hoje às 10:08
2

Sintra: desavença entre ex-namorados acaba com PSP agredido

Hoje às 19:26
3

Incêndio obriga a retirar de casa mais de 20 pessoas em Oliveira do Hospital

Hoje às 18:33
4
00:38

Mulher salta da janela de um primeiro andar para fugir do marido que a ameaçava com uma faca

Ontem às 13:02
5

Incêndios em Viseu mobilizam mais de 400 operacionais e 21 meios aéreos

Hoje às 13:55
6

Homem morre após queda de grua em Gondomar

Hoje às 16:26
7
01:53

"Quem é que me ajuda? Ninguém." Incêndios estão de regresso e este é o que mais preocupa

Há 3h e 32min
8
05:45

Ataques de orcas na costa portuguesa começaram como "um jogo" e agora são "um problema". "Eram três, agora são 20. Elas aprendem umas com as outras"

Ontem às 09:30
9
01:39

Este é o Ferrari misterioso de José Mourinho: um "talismã" com história polémica

Ontem às 21:55
10
02:04

"Tenho solicitado que sejamos rápidos": procurador-geral da República diz que caso Spinumviva tem "bastante" documentação

Hoje às 16:01
11

Ator de Anatomia de Grey morre em acidente de trânsito em Los Angeles

Hoje às 11:48
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sintra: desavença entre ex-namorados acaba com PSP agredido

Hoje às 19:26

Homem morre após queda de grua em Gondomar

Hoje às 16:26

Incêndios em Viseu mobilizam mais de 400 operacionais e 21 meios aéreos

Hoje às 13:55

Homem morre atropelado em Portalegre por camião do lixo

Hoje às 10:36

Tentei perceber a obsessão mundial com The Summer I Turned Pretty e fiquei ainda mais confuso (mas #TeamConrad)

Hoje às 09:00

Homem tranca companheira e ateia fogo a colchão em Coimbra

Hoje às 09:28
05:25

Este cancro ginecológico é pouco falado, mas está entre os mais diagnosticados em Portugal

Hoje às 10:08
01:39

O Ferrari misterioso de José Mourinho: só existem 60 no mundo e este tem uma história polémica

Ontem às 21:55
00:38

Mulher salta da janela para fugir ao marido violento

Ontem às 13:02
02:59

Portugal importa anualmente 15 mil próteses mamárias. A maior parte para cirurgias de aumento

Há 1h e 30min