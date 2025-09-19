Portugal importa anualmente 15 mil próteses mamárias. A maior parte para cirurgias de aumento

As cirurgias mamárias têm cada vez mais procura em Portugal. Por ano, importam-se mais de 15 mil próteses, a maioria para realizar mamoplastias de aumento. No entanto, nem todas as cirurgias correm bem e podem provocar danos a curto ou médio prazo. Por isso, é importante saber de onde vem o problema: será da prótese, do médico ou de ambos? Ter toda a informação antes de entrar no bloco operatório é sempre o melhor remédio.