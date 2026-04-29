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Portugal vive extremos climáticos cada vez mais frequentes: 2025 teve seis ondas de calor e meses de seca severa

Portugal registou no ano passado seis ondas de calor, vários meses de seca e períodos de chuva acima da média, num retrato que confirma o agravamento dos fenómenos meteorológicos extremos no país. O alerta dos especialistas é claro: as alterações no clima estão a intensificar-se e as sociedades terão de aprender a adaptar-se a uma nova realidade marcada por eventos cada vez mais extremos e imprevisíveis.

  • "Quando falamos de felicidade, as emoções falam por elas"
    Ana Valente
Há 34 min
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