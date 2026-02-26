Português nos EUA sob suspeita do FBI. Casa de Alberto Carvalho foi alvo de buscas em Los Angeles

Alberto Carvalho, o português que lidera as escolas de Los Angeles, foi alvo de uma operação policial esta quarta-feira. A sua casa e a sede do distrito escolar daquela cidade foram alvos de buscas pelo FBI. As autoridades não revelam o motivo, mas tudo indica que terá a ver com a relação do português com uma empresa de inteligência artificial falida e cuja fundadora foi acusada de fraude