Alberto Carvalho, o português que lidera as escolas de Los Angeles, foi alvo de uma operação policial esta quarta-feira. A sua casa e a sede do distrito escolar daquela cidade foram alvos de buscas pelo FBI. As autoridades não revelam o motivo, mas tudo indica que terá a ver com a relação do português com uma empresa de inteligência artificial falida e cuja fundadora foi acusada de fraude
Português nos EUA sob suspeita do FBI. Casa de Alberto Carvalho foi alvo de buscas em Los Angeles
Há 1h e 18min