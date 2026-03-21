Portugueses saem à rua em 16 cidades contra "medidas insuficientes" do Governo para a habitação

A crise na habitação continua a intensificar-se em Portugal e leva este sábado milhares de cidadãos a protestarem em 16 cidades de norte a sul do país. A mobilização, impulsionada por diversos coletivos, visa denunciar a dificuldade crescente no acesso a uma casa digna e o aumento insuportável do custo de vida.

O movimento 'Vida Justa' lidera as críticas, classificando as recentes medidas anunciadas pelo Governo como "insuficientes e irresponsáveis". O grupo deixa alertas graves sobre a vulnerabilidade das famílias e o risco real de um aumento exponencial no número de despejos.