O mercado imobiliário em Portugal continua a registar aumentos históricos, sem sinais de abrandamento. No último trimestre de 2025, o custo mediano do metro quadrado disparou 16,1% em comparação com o ano anterior, colocando uma pressão adicional sobre as famílias que procuram casa. Em Lisboa, o valor mediano já atingiu a barreira dos 5 mil euros por metro quadrado.
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Preço das casas disparou 16% e a Fitch prevê nova subida de 15% este ano
- Carolina Ribeiro
Há 1h e 39min