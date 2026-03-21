Preço das casas disparou 16% e a Fitch prevê nova subida de 15% este ano

O mercado imobiliário em Portugal continua a registar aumentos históricos, sem sinais de abrandamento. No último trimestre de 2025, o custo mediano do metro quadrado disparou 16,1% em comparação com o ano anterior, colocando uma pressão adicional sobre as famílias que procuram casa. Em Lisboa, o valor mediano já atingiu a barreira dos 5 mil euros por metro quadrado.