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Presidente da República ouve vítimas da depressão Kristin em Leiria e na Marinha Grande

No último dia de Presidência Aberta, António José Seguro esteve nos concelhos de Leiria e da Marinha Grande, dos mais afetados pela tempestade Kristin. O Presidente ouviu relatos de quem ainda espera respostas das seguradoras e de famílias que continuam a viver em casas provisórias, defendendo que é obrigatório retirar lições do que aconteceu para apoiar a reconstrução da vida destas comunidades

  • Pedro Silva
    Pedro Filipe Silva
Há 26 min
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