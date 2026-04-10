Presidente da República ouve vítimas da depressão Kristin em Leiria e na Marinha Grande

No último dia de Presidência Aberta, António José Seguro esteve nos concelhos de Leiria e da Marinha Grande, dos mais afetados pela tempestade Kristin. O Presidente ouviu relatos de quem ainda espera respostas das seguradoras e de famílias que continuam a viver em casas provisórias, defendendo que é obrigatório retirar lições do que aconteceu para apoiar a reconstrução da vida destas comunidades