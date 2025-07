Depois de dias de confrontos no sul da Síria e de ataques israelitas em Damasco, as forças governamentais sírias ordenaram a retirada das tropas de Sweida, uma cidade de maioria drusa. O líder sírio prometeu proteger todas as comunidades do país, incluindo a comunidade drusa, e anunciou que serão os líderes locais a controlar a segurança da região.