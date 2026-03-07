O presidente do Irão pediu desculpa aos países vizinhos que foram atingidos na última semana por mísseis e drones iranianos, mas garantiu que as retaliações vão continuar contra qualquer território que seja usado pelos Estados Unidos para atacar o país. Masoud Pezeshkian rejeitou ainda o ultimato de Donald Trump para uma rendição incondicional.
Presidente do Irão pede desculpa aos países vizinhos do Golfo, mas promete continuar com retaliações caso seja atacado
Há 1h e 34min