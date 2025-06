Pressão na NATO. EUA insistem que os estados membros da organização devem gastar 5% do PIB em defesa

Os aliados da NATO vão ter um verdadeiro teste este mês. A cimeira onde Donald Trump vai estar presente está marcada e espera-se grande pressão para, não só cumprir as metas de gastos com defesa. como para aumentá-las. Esta quinta-feira, em Bruxelas, o secretário norte-americano da Defesa falou de uma convergência em torno da nova meta de 5% do PIB.