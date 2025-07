Nos primeiros três dias de julho foram atendidas na Urgência do Hospital de Faro perto de mil pessoas. Em pleno verão e devido à elevada procura por aquele serviço, a unidade local de saúde do Algarve teve de solicitar ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes que encaminhasse as ocorrências da zona de Albufeira para para o hospital de Portimão, em vez de Faro.