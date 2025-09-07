Primeira investigação concluiu que o cabo do Elevador da Glória cedeu no ponto de fixação

A primeira nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários revelou que o cabo que ligava as duas cabines do Elevador da Glória cedeu no ponto de fixação, uma zona não visível a olho nu por estar debaixo da terra. Segundo a nota informativa, a inspeção diária visual não permitia detetar o problema e as redundâncias do sistema.