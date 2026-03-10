VÍDEO SEGUINTE
Primeiro dia de António José Seguro na Presidência passa pelo interior, por Guimarães e pelo Porto

António José Seguro começou a agenda oficial na aldeia de Mourísia, mais de 200 quilómetros a norte, seguindo depois para Guimarães, onde o aguardava um programa longo, com apresentações, música e quase meia hora de discursos locais. Seguro falou pouco, menos de cinco minutos, mas ouviu muitos habitantes que quiseram cumprimentá-lo. A jornada terminou no Porto, num reencontro com o autarca Pedro Duarte, antigo apoiante de Marques Mendes e um dos primeiros a declarar apoio ao agora Presidente

Há 51 min
