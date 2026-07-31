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"Problema" dos telemóveis "vai continuar a existir se não houver esse trabalho" fora das escolas

A proibição dos telemóveis nas escolas foi alargada até ao 9.º ano, mas será esta medida suficiente para mudar comportamentos? A psicóloga e professora Catarina Lucas analisa a relação dos jovens com os smartphones, os sinais de dependência, o impacto da ausência dos dispositivos nos recreios e a importância do tédio no desenvolvimento da criatividade e das competências sociais.

Há 1h e 3min
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