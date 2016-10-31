"Procurou atingir duas pessoas". Ministro da Educação e diretor da Faculdade de Medicina do Porto acusam reitor de mentir

O ministro da Educação e o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto acusam o reitor, António Sousa Pereira, de mentir, após este denunciar alegadas pressões para abertura de vagas. O reitor afirmou que dará mais esclarecimentos apenas na Assembleia da República, enquanto a Federação Académica do Porto mantém o pedido de inquérito interno para apurar responsabilidades.