No rescaldo da polémica com as três vítimas mortais à espera de socorro em apenas dois dias, o INEM aceitou a ajuda da Liga dos Bombeiros, que este fim de semana já responderam a vários episódios de socorro. Mas agora a Proteção Civil diz que a forma como o processo foi feito não tem enquadramento legal e vai abrir processo de averiguações.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Proteção Civil considera task-force da Liga dos Bombeiros um "sistema paralelo sem enquadramento legal"
-
Margarida Neves de Sousa
Há 41 min