Proteção Civil considera task-force da Liga dos Bombeiros um "sistema paralelo sem enquadramento legal"

No rescaldo da polémica com as três vítimas mortais à espera de socorro em apenas dois dias, o INEM aceitou a ajuda da Liga dos Bombeiros, que este fim de semana já responderam a vários episódios de socorro. Mas agora a Proteção Civil diz que a forma como o processo foi feito não tem enquadramento legal e vai abrir processo de averiguações.

  • Margarida Neves de Sousa
Há 41 min
05:56

Há passos a seguir para se proteger do frio: "o nariz é a base" das infeções e os cotonetes "não são boa ideia"

8 jan, 09:55
Areia no estômago e pulmões pesados. Autópsia a Maycon aponta afogamento como causa da morte e afasta crime

Ontem às 17:41
Adepto do Sporting de Braga morre após jogo no Estádio de Leiria

Ontem às 23:10
01:59

"Cheguei aqui e não conseguia acreditar": Tempestade Goretti provoca morte e deixa rasto de destruição no Reino Unido e em França

Ontem às 22:43
03:31

Leva o telemóvel para a casa de banho e demora longos minutos? Saiba que pode ter um problema de saúde

8 jan, 22:47
03:12

Esteve de baixa mais de 30 dias no ano passado? Saiba como pode ter direito a "prestações compensatórias"

6 jan, 09:30
Se quiser pedir um aumento salarial ao seu empregador, faça-o "às 11:00"

9 jan, 08:00
Um morto em despiste na A23 junto a Gavião

Há 3h e 55min
01:52

Sem matéria-prima e com salários em atraso: Sicasal declarada insolvente, 260 trabalhadores em risco

8 jan, 13:57
Homem morre e outro fica ferido em despiste automóvel no concelho de Ponte de Sor

Hoje às 10:54
02:15

«Esperava que o Sporting conseguisse algo melhor do que Faye»

Há 3h e 43min
01:08

Incêndio no Algarve destrói parte de um restaurante e mobiliza 49 operacionais

Ontem às 14:59
01:33

Mulher com cancro terminal deitada no chão do hospital por falta de macas

Há 41 min

Incêndio em Montalegre deixa homem de 98 anos desalojado depois de consumir toda a habitação

Há 3h e 34min

Um morto em despiste na A23 junto a Gavião

Há 3h e 55min

Homem morre e outro fica ferido em despiste automóvel no concelho de Ponte de Sor

Hoje às 10:54

Morreu o autor de novelas brasileiras Manoel Carlos

Hoje às 08:31

Adepto do Sporting de Braga morre após jogo no Estádio de Leiria

Ontem às 23:10
01:31

02:06

Marcelo Rebelo de Sousa elogia voto antecipado depois de votar este domingo na Cidade Universitária

Há 41 min
02:46

Casal cede parte de um terreno em troca de muros e portões prometidos pela Câmara e até hoje "nada feito"

Há 42 min
01:16

Ambulâncias no Algarve paradas pelo segundo dia consecutivo por falta de operadores

Há 42 min
02:30

O que ganham os pequenos negócios em ser pontos de recolha de encomendas? A explicação: “Traz pessoas, ficam agradadas e voltam”

Há 55 min
05:45

Estamos ou não a ficar parecidos com a inteligência artificial?

Ontem às 22:43