Um protesto de agricultores em frente à residência oficial do primeiro-ministro britânico acontece, esta quarta-feira, em Londres. Os profissionais, acompanhados de centenas de tratores agrícolas, estão a manifestar-se contra um novo imposto e a pressionar o governo do Reino Unido em dia de apresentação do orçamento anual.
Protesto de agricultores em Londres: "Estão aqui para dizer que o novo imposto vai ter um grande peso para as famílias"
Bruno Miranda Lencastre
Há 42 min