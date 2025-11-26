VÍDEO SEGUINTE
Protesto de agricultores em Londres: "Estão aqui para dizer que o novo imposto vai ter um grande peso para as famílias"

Um protesto de agricultores em frente à residência oficial do primeiro-ministro britânico acontece, esta quarta-feira, em Londres. Os profissionais, acompanhados de centenas de tratores agrícolas, estão a manifestar-se contra um novo imposto e a pressionar o governo do Reino Unido em dia de apresentação do orçamento anual.

Há 42 min
