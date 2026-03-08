VÍDEO SEGUINTE
PSD quer alterar lei da mudança de sexo e proibir alteração de nome e género no Cartão de Cidadão entre os 16 e os 18 anos

O PSD quer alterar o regime jurídico da mudança de sexo e de nome próprio no registo civil. O projeto de lei apresentado no Parlamento volta a exigir um atestado médico para maiores de 18 anos e proíbe a alteração do nome e do sexo no Cartão de Cidadão entre os 16 e os 18 anos. Associações que acompanham famílias de jovens transgénero falam num retrocesso.

Há 1h e 32min
