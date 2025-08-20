Psicólogos a postos para apoiar vítimas de incêndios: autarquias têm de ativar bolsas disponíveis

Sofia Ramalho, bastonária da Ordem dos Psicólogos, avalia o impacto psicológico imediato para quem está no meio dos incêndios. A Ordem, diz, tem uma bolsa de três mil psicólogos disponíveis para atuar em contexto de crise e catástrofe. E revela que foi criada uma bolsa para “apoiar a população no sentido de regressar às suas rotinas normais” e para a “estabilização emocional”. Ativação deverá ser feita pelas autarquias.