A PSP quebrou o silêncio pela primeira vez sobre a acusação que levou à detenção de dois jovens polícias por tortura e abuso de poder. A instituição garante que tudo fez e fará para evitar situações destas e relembra que foi a própria polícia que denunciou os crimes ao Ministério Público. O caso poderá levar a novos arguidos nos próximos meses.
PSP "não se revê" nas ações dos agentes acusados de tortura e lembra que foi a própria que denunciou os crimes ao MP
Há 2h e 11min