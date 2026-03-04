Paula Ribeiro-Caçador em Chipre, João Sousa no Líbano e Andressa Pedry na Arábia Saudita: muitos são os portugueses que por esta altura vivem de perto o conflito no Médio Oriente. São eles que, em primeira mão, relatam o que se vive nestas regiões que se tornaram o centro das atenções mundiais nos últimos dias.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
"Quando estávamos a abandonar a nossa casa, já tínhamos aviões de guerra israelitas por cima de nós". Portugueses relatam conflito no Médio Oriente
-
Ana Valente
Há 1h e 8min