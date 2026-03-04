VÍDEO SEGUINTE
"Quando estávamos a abandonar a nossa casa, já tínhamos aviões de guerra israelitas por cima de nós". Portugueses relatam conflito no Médio Oriente

Paula Ribeiro-Caçador em Chipre, João Sousa no Líbano e Andressa Pedry na Arábia Saudita: muitos são os portugueses que por esta altura vivem de perto o conflito no Médio Oriente. São eles que, em primeira mão, relatam o que se vive nestas regiões que se tornaram o centro das atenções mundiais nos últimos dias.

  • "Quando falamos de felicidade, as emoções falam por elas"
    Ana Valente
Há 1h e 8min
