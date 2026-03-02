"Quando eu quiser candidatar-me, candidato-me": Passos Coelho dá a primeira entrevista em oito anos e aponta falhas ao Governo de Montenegro

Após oito anos de silêncio político, Pedro Passos Coelho concedeu uma longa entrevista ao jornal ECO, onde aponta falhas à governação de Luis Montenegro. O antigo primeiro-ministro defende que o Executivo minoritário deveria ter procurado acordos com o Chega e a Iniciativa Liberal para garantir reformas estruturais, e deixa aviso sobre o seu futuro político: uma eventual recandidatura seria “muito mau sinal”.