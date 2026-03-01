Em Ferreira do Zêzere, tal como noutros concelhos atingidos pela depressão Kristin, falta mão de obra para dar resposta aos estragos mais urgentes. E é aí que entram os voluntários: grupos organizados que, vindos de vários pontos do país, ajudam famílias que continuam sem condições para reerguer casas, terrenos e negócios
Quando falta mão de obra, sobra solidariedade: Ferreira do Zêzere reconstrói com a força dos voluntários
António Pereira Gonçalves
Há 1h e 14min