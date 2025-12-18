“Isto não vai parar por aqui. Não vai". É desta forma que Miguel Sousa Tavares reage quando questionado sobre a investigação da revista Sábado que aponta para rendimentos de cerca de 700 mil euros em dois anos como consultor não jurídico de uma sociedade de advogados do agora candidato presidencial, Marques Mendes.
"Quanto mais se mexer, quanto mais se esgravatar, mais coisas virão", diz Sousa Tavares sobre a polémica que envolve Marques Mendes
Miguel Sousa Tavares
Há 26 min