VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Quanto mais se mexer, quanto mais se esgravatar, mais coisas virão", diz Sousa Tavares sobre a polémica que envolve Marques Mendes

“Isto não vai parar por aqui. Não vai". É desta forma que Miguel Sousa Tavares reage quando questionado sobre a investigação da revista Sábado que aponta para rendimentos de cerca de 700 mil euros em dois anos como consultor não jurídico de uma sociedade de advogados do agora candidato presidencial, Marques Mendes.

  • Miguel Sousa Tavares
    Miguel Sousa Tavares
Há 26 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

02:39

Pastelaria cheia de clientes fica parcialmente destruída após explosão

Hoje às 16:18
1
01:51

Para terminar, uma boa notícia: o destemido salvamento nas ondas gigantes da Nazaré

Ontem às 00:13
2
02:40

"Dizia nas aulas que o podiam chamar de paizinho". Perfil de Paulo Abreu dos Santos mostra vida dupla

Hoje às 15:54
3
07:27

Milhões de euros ganhos num serviço só com 2 médicos: pai e filho

Ontem às 21:03
4

Dois assaltantes roubam relógio Rolex no meio do trânsito de Lisboa

Ontem às 18:18
5
02:12

Ladrão de joias do Vasco da Gama suspeito de matar companheiro de cela na PJ

Hoje às 14:56
6
02:01

PJ investiga morte de idosa encontrada no quintal com sinais de grande violência

Hoje às 16:19
7
01:46

Mario Pineida e mulher mortos a tiro em Guayaquil

Hoje às 14:55
8
01:42

Bebé atropelada em passadeira morreu no hospital devido a traumatismo craniano

Ontem às 15:10
9

Governo dá mais um dia de tolerância de ponto do que o habitual

Hoje às 12:08
10

"Médico da morte" condenado a perpétua por envenenar 30 doentes. Era assim que o anestesista francês se vingava dos colegas

Hoje às 09:54
11
09:27

Repórter TVI: António Ferro, músico conceituado do Porto, vive agora num albergue aos 65 anos

Ontem às 00:13
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:12

Ladrão de joias do Vasco da Gama suspeito de matar companheiro de cela na PJ

Hoje às 14:56
01:15

Dois dias sem sinais: vizinhos chamam 112 e idosa aparece morta

Há 2h e 6min
02:07

São estes os pontos negros das estradas portuguesas

Há 2h e 4min
01:46

Mario Pineida e mulher mortos a tiro em Guayaquil

Hoje às 14:55
02:39

Pastelaria cheia de clientes fica parcialmente destruída após explosão

Hoje às 16:18
02:08

Matou estudante na passadeira e fugiu: taxista condenado

Há 2h e 6min

Governo dá mais um dia de tolerância de ponto do que o habitual

Hoje às 12:08
02:40

"Dizia nas aulas que o podiam chamar de paizinho". Perfil de Paulo Abreu dos Santos mostra vida dupla

Hoje às 15:54
03:18

Shot de azeite com limão: a nova moda das redes sociais que pode fazer mal à saúde

Ontem às 19:55

"Médico da morte": anestesista condenado a prisão perpétua

Hoje às 09:54
00:39

Finanças pedem para "não deixar para depois" a validação de faturas do IRS

Hoje às 12:23