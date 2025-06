Quatro militares da GNR condenados por sequestro e tortura

Quatro militares da GNR no ativo foram condenados por sequestro e tortura de um homem no posto dos Carvalhos. em Vila Nova de Gaia. Os outros cinco arguidos, um dos quais já aposentado, foram absolvidos. Durante a leitura do acórdão, o juiz salientou que este caso "mina a confiança que os cidadãos têm nas instituições" .