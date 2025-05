Queixas na ERS motivam fiscalizações de norte a sul. Estes são apenas alguns casos

Em Portalegre, no ano passado, uma queixa na Entidade Reguladora da Saúde foi apresentada depois de os familiares de um idoso, no hospital, terem descoberto que o mesmo tinha morrido no dia anterior. Num outro caso, em Cascais, um doente recebeu alta e medicação trocada, e morreu passadas três semanas. São apenas algumas reclamações que constam numa lista de muitas: situações de alegada negligência e que já motivaram uma auditoria do IGAS a cada unidade local de saúde, de norte a sul do país.